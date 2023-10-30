Шойгу заявил о готовности РФ к "постконфликтному урегулированию" по Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия готова к политическим дискуссиям по "постконфликтному урегулированию насчет Украины" и "дальнейшему сосуществованию с Западом".﻿﻿ Такое заявление он озвучил на Пекинском Сяншаньском форуме, сообщает Украинская правда.

"На случай создания необходимых условий сохраняем готовность к политическим дискуссиям на реалистичных началах – как по постконфликтному урегулированию украинского кризиса, так и по параметрам дальнейшего сосуществования с Западом в целом" , – сказал он.

Он цинично призвал "объединить усилия всех заинтересованных стран", чтобы сформировать "справедливый, многополярный миропорядок и обновить архитектуру международной безопасности".