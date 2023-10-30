Шойгу заявив про готовність РФ до "постконфліктного врегулювання" по Україні
Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія готова до політичних дискусій щодо "постконфліктного врегулювання щодо України" та "подальшого співіснування із Заходом". Таку заяву він озвучив на Пекінському Сяншаньському форумі, повідомляє Українська правда.
"На випадок створення необхідних умов зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах - як щодо постконфліктного врегулювання української кризи, так і щодо параметрів подальшого співіснування із Заходом загалом", – сказав Шойгу.
Він цинічно закликав "об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн", щоб сформувати "справедливий, багатополярний світопорядок і оновити архітектуру міжнародної безпеки".