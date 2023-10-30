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Шойгу заявив про готовність РФ до "постконфліктного врегулювання" по Україні

Шойгу заявив про готовність РФ до "постконфліктного врегулювання" по Україні
Фото: Vitaly V. Kuzmin

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія готова до політичних дискусій щодо "постконфліктного врегулювання щодо України" та "подальшого співіснування із Заходом".﻿﻿ Таку заяву він озвучив на Пекінському Сяншаньському форумі, повідомляє Українська правда.

"На випадок створення необхідних умов зберігаємо готовність до політичних дискусій на реалістичних засадах - як щодо постконфліктного врегулювання української кризи, так і щодо параметрів подальшого співіснування із Заходом загалом", – сказав Шойгу.

Він цинічно закликав "об'єднати зусилля всіх зацікавлених країн", щоб сформувати "справедливий, багатополярний світопорядок і оновити архітектуру міжнародної безпеки".

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