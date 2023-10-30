Группа украинских военных начала обучение на ЗРК Patriot в Германии

В понедельник, 30 октября, Германия приступила к обучению группы украинских бойцов управлению зенитно-ракетным комплексом Patriot, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает ВВС Германии.

"Наша поддержка Украины продолжается" , — говорится в сообщении.

Кроме того, сегодня начинается следующая тренировка на Patriot. В нем принимает участие 61 украинский военный.

Также 10 украинских языковых медиаторов начинают многонедельный курс обучения.

Как сообщалось, в армии Германии до конца года планируют провести обучение около 10 тыс. украинских военных.