Группа украинских военных начала обучение на ЗРК Patriot в Германии
В понедельник, 30 октября, Германия приступила к обучению группы украинских бойцов управлению зенитно-ракетным комплексом Patriot, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщает ВВС Германии.
"Наша поддержка Украины продолжается", — говорится в сообщении.
Кроме того, сегодня начинается следующая тренировка на Patriot. В нем принимает участие 61 украинский военный.
Также 10 украинских языковых медиаторов начинают многонедельный курс обучения.
Как сообщалось, в армии Германии до конца года планируют провести обучение около 10 тыс. украинских военных.