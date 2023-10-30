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Група українських військових розпочала навчання на ЗРК Patriot у Німеччині

Група українських військових розпочала навчання на ЗРК Patriot у Німеччині
Фото: Twitter

У понеділок, 30 жовтня, Німеччина розпочала навчання групи українських бійців управлінню зенітно-ракетним комплексом Patriot, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє ВПС Німеччини.

"Наша підтримка України триває", — йдеться у повідомленні.

Крім того, сьогодні починається наступне тренування на Patriot. У ньому бере участь 61 український військовий.

Також 10 українських мовних медіаторів розпочинають багатотижневий курс навчання.

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Як повідомлялось, в армії Німеччини до кінця року планують провести навчання близько 10 тис. українських військових.

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