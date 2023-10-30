Група українських військових розпочала навчання на ЗРК Patriot у Німеччині
У понеділок, 30 жовтня, Німеччина розпочала навчання групи українських бійців управлінню зенітно-ракетним комплексом Patriot, повідомляє Ділова столиця.
Про це повідомляє ВПС Німеччини.
"Наша підтримка України триває", — йдеться у повідомленні.
Крім того, сьогодні починається наступне тренування на Patriot. У ньому бере участь 61 український військовий.
Також 10 українських мовних медіаторів розпочинають багатотижневий курс навчання.
Як повідомлялось, в армії Німеччини до кінця року планують провести навчання близько 10 тис. українських військових.