Time: Зеленский верит в победу Украины, но чувствует себя преданным союзниками

Президент Владимир Зеленский якобы "чувствует себя преданным западными союзниками", которые "оставили его без средств для победы в войне, а только для того, чтобы выжить в ней". Несмотря на это, украинский лидер не собирается отказываться от боевых действий и идти на перемирие с Россией, а его вера в победу Украины "беспокоит некоторых его советников", сообщает Деловая столица.

Об этом в своей статье для журнала Time пишет американский журналист Саймон Шустер.

В статье Шустер ссылается на неназванных "советников" из окружения Владимира Зеленского.

Последний визит президента Украины в Вашингтон, где он выступал перед Конгрессом и общался с руководством страны, не дал результатов, на которые он надеялся, утверждает автор материала.

"Я спросил одного из его (Владимира Зеленского — "ДС") окружения, как чувствует себя президент. Ответ был без малейшего колебания: "Злым". Обычный блеск его оптимизма, его чувство юмора, его умение оживить встречу в военной комнате шутками — ничто с этого не сохранилось во второй год тотальной войны" , – пишет Саймон Шустер.

По словам одного из давних членов команды президента, которые приводит журналист, "теперь Зеленский приходит, получает новости, отдает приказы и уходит".

Несмотря на отсутствие прорыва на фронте и попытки России перехватить стратегическую инициативу перед зимой, вера Зеленского в успех Сил обороны "непреклонна" и "граничит с мессианством", пишет автор статьи.

Шустер цитирует слова какого-то "одного из его ближайших помощников":

"Он обманывает себя. У нас нет вариантов. Мы не побеждаем. Но попробуй это ему сказать" , — цитирует журналист свой источник.

Ссылаясь на других "некоторых помощников" президента Украины, Шустер отмечает, что якобы "упрямство Зеленского помешало усилиям их команды разработать новую стратегию, новое послание".

"Пока они обсуждали будущее войны, один вопрос оставался табу: возможность заключения мирного соглашения с россиянами" , – пишет он и добавляет, что Зеленский "по-прежнему категорически против даже временного перемирия".

Президент так аргументировал Time свою позицию:

"Для нас это означало бы оставить эту рану открытой для будущих поколений. Возможно, это успокоит некоторых людей внутри нашей страны и за ее пределами, по крайней мере, тех, кто хочет что-либо закончить это все. Но для меня это проблема, потому что мы останемся наедине с этой взрывной силой. Мы лишь отсрочим детонацию".

Издание отмечает, что сейчас верховный главнокомандующий Украины "намерен выиграть войну на украинских условиях и меняет тактику, чтобы достичь этого".

Понимая, что поток западного оружия со временем может иссякнуть, украинцы увеличили производство дронов и ракет, используемых ими для атак на российские маршруты поставок, командные центры и склады боеприпасов далеко в тылу врага, пишут в Time.

Напомним, по словам Владимира Зеленского, первые недели ноября и декабрь должны стать весомыми для Украины. Это, заявил президент, должны быть и новые оборонные пакеты от западных партнеров, и новый виток отношений с Евросоюзом.