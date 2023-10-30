Time: Зеленський вірить у перемогу України, але почувається зрадженим союзниками

Президент Володимир Зеленський начебто "почувається зрадженим західними союзниками", які "залишили його без засобів для перемоги у війні, а тільки для того, щоб вижити в ній". Попри це, український лідер не збирається відмовлятися від бойових дій і йти на перемир'я з Росією, а його віра у перемогу України "турбує деяких його радників", повідомляє Ділова столиця.

Про це у своїй статті для часопису Time пише американський журналіст Саймон Шустер.

У статті Шустер посилається на неназваних "радників" з оточення Володимира Зеленського.

Останній візит президента України до Вашингтона, де він виступав перед Конгресом і спілкувався з керівництвом країни, не дав результатів, на які він сподівався, стверджує автор матеріалу.

"Я запитав одного з його (Володимира Зеленського — "ДС") оточення, як почувається президент. Відповідь була без найменшого вагання: "Злим". Звичайний блиск його оптимізму, його почуття гумору, його вміння оживити зустріч у військовій кімнаті жартами — ніщо з цього не збереглося на другий рік тотальної війни" , – пише Саймон Шустер.

За словами одного з давніх членів команди президента, які наводить журналіст,, "тепер Зеленський приходить, отримує новини, віддає накази та йде".

Попри відсутність прориву на фронті та спроби Росії перехопити стратегічну ініціативу перед зимою, віра Зеленського в успіх Сил оборони "непохитна" і "межує з месіанством", пише автор статті.

Шустер цитує слова якогось "одного з його найближчих помічників":

"Він обманює себе. У нас немає варіантів. Ми не перемагаємо. Але спробуй сказати йому це" , — цитує журналіст своє джерело.

Посилаючись на інших "деяких помічників" президента України, Шустер зазначає, що нібито "упертість Зеленського завадила зусиллям їх команди розробити нову стратегію, нове послання".

"Поки вони обговорювали майбутнє війни, одне питання залишалося табу: можливість укладання мирної угоди з росіянами" , – пише він і додає, що Зеленський "як і раніше, категорично проти навіть тимчасового перемир'я".

Президент так аргументував Time свою позицію:

"Для нас це означало б залишити цю рану відкритою для майбутніх поколінь. Можливо, це заспокоїть деяких людей усередині нашої країни та за її межами, принаймні тих, хто хоче будь-що закінчити це все. Але для мене це проблема, тому що ми залишимося наодинці з цією вибуховою силою. Ми лише відстрочимо детонацію".

Видання наголошує, що зараз верховний головнокомандувач України "має намір виграти війну на українських умовах і змінює тактику, щоб досягти цього".

Розуміючи, що потік західної зброї з часом може вичерпатися, українці збільшили виробництво дронів і ракет, які вони використовують для атак на російські маршрути постачання, командні центри та склади боєприпасів далеко в тилу ворога, пишуь у Time.

Нагадаємо, за словами Володимира Зеленського, перші тижні листопада та грудень мають стати вагомими для України. Це, заявив президент, мають бути і нові оборонні пакети від західних партнерів, і новий виток відносин з Євросоюзом.