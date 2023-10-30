Вспышка гепатита А в Винницкой области: в Минздраве назвали вероятную причину

Вспышка гепатита А в Винницкой области распространяется по населенным пунктам региона из-за бытовых контактов, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в эфире национального телемарафона.

"Сейчас видим, что эта вспышка локализуется не только в самом городе Винница, но за счет контактов она также распространяется на ближайшие населенные пункты… Скорее всего, учитывая количество пострадавших, это уже чрезвычайная ситуация областного масштаба и областного уровня. В целом эпидемическая статистика нам показывает, что, к сожалению, сам источник инфицирования продолжает существовать.Мы сфокусировались на тех гипотезах, которые дали бы нам какой-то объединяющий фактор.То, что мы сейчас видим, это действительно пищевые продукты и, вполне возможно, что и питьевая вода могут быть Поэтому сейчас основной фокус врачей-эпидемиологов состоит в том, чтобы дообследовать работников эпидемически опасных сфер и среди них найти уже потенциального человека, который переболел или продолжает болеть вирусным гепатитом" , — рассказал Кузин.

По его словам, в течение 28 и 29 октября в Виннице было протестировано на гепатит А более 100 человек, и эта работа продолжается. Также с понедельника 30 октября началась вакцинация от гепатита А как медицинских работников, так и находящихся в близком контакте лиц, объединенных общим бытом с заболевшими лицами.

"Мы будем предлагать им пройти вакцинацию, поскольку это надежная защита — остановить распространение гепатита А через контакты" , — сказал Кузин.

Он добавил, что люди слишком поздно обращаются к врачам.

"Поэтому я бы призвал всех, кто имеет специфические симптомы, максимально быстро обращаться к своему семейному врачу. Что касается основных симптомов — обычно речь идет о выраженной общей слабости, потере аппетита, диарее. Это также может быть рвота, тяжесть в правом подреберье, потемнение мочи. Эти симптомы характерны. Только после них может добавляться желтуха, которая приводит непосредственно уже к фактическому обращению к врачу. Поэтому советуем обращаться как можно быстрее, по мере того, как один такой симптом или несколько у вас появились" , — сказал Кузин.

По словам главного санитарного врача, в 100% случаев заболевание протекает в средней тяжести и при своевременной терапии в медучреждении человек быстро возвращается к обычной жизни. По его словам, это заболевание достаточно редко имеет тяжелое или атипичное течение.

Напомним, гепатит А – это вирусное заболевание, поражающее печень и может иметь как легкое, так и тяжелое течение. Вирус гепатита А передается вследствие употребления загрязненных продуктов или воды из-за несоблюдения личной гигиены, а также в семьях, когда инфицированный человек готовит пищу для всех членов семьи.