Спалах гепатиту А на Вінничині: в МОЗ назвали ймовірну причину

Спалах гепатиту А у Вінницькій області поширюється населеними пунктами регіону через побутові контакти, повідомляє Ділова столиця.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в ефірі національного телемарафону.

"Зараз бачимо, що цей спалах локалізується не лише в самому місті Вінниця, але за рахунок контактів він також поширюється на найближчі населені пункти… Скоріше все, враховуючи кількість постраждалих, це вже надзвичайна ситуація обласного масштабу і обласного рівня. Загалом епідемічна статистика нам показує, що, на жаль, саме джерело інфікування продовжує існувати. Ми сфокусувались на тих гіпотезах, які б дали нам якийсь об'єднуючий фактор. Те, що ми зараз бачимо, це дійсно харчові продукти і також, цілком можливо, що і питна вода можуть бути такими причинами. Тому зараз основний фокус лікарів-епідеміологів полягає в тому, щоб дообстежити працівників епідемічно небезпечних сфер і серед них знайти вже потенційну людину, яка перехворіла або продовжує хворіти на вірусний гепатит" , — розповів Кузін.

За його словами, протягом 28 та 29 жовтня у Вінниці було протестовано на гепатит А більше 100 осіб і ця робота триває. Також з понеділка 30 жовтня почалася вакцинація від гепатиту А як медичних працівників, так і тих осіб, які перебувають у близькому контакті, поєднані спільним побутом з захворілими особами.

"Ми будемо пропонувати їм пройти вакцинацію, оскільки це надійний захист — зупинити поширення гепатиту А через контакти" , — сказав Кузін.

Він додав, що люди занадто пізно звертаються до лікарів.

"Тому я закликав би всіх, хто має специфічні симптоми, максимально швидко звертатися до свого сімейного лікаря. Стосовно основних симптомів — зазвичай мова йде про виражену загальну слабкість, втрату апетиту, діарею. Це також може бути блювота, важкість в правому підребір'ї, потемніння сечі. Ці симптоми є характерними. Лише після них може додаватися жовтяниця, яка призводить безпосередньо вже до фактичного звернення до лікаря. Тому радимо звертатися якнайшвидше, по мірі того, як один такий симптом або декілька у вас з'явились" , — сказав Кузін.

За словами головного санітарного лікаря, у 100% випадків захворювання протікає у середній важкості і при вчасній терапії в медзакладі людина швидко повертається до звичайного життя. За його словами, це захворювання досить рідко має важкий або атиповий перебіг.

Нагадаємо, гепатит А – це вірусне захворювання, що вражає печінку та може мати як легкий, так і тяжкий перебіг. Вірус гепатиту А передається внаслідок вживання забруднених харчів або води, через недотримання особистої гігієни, а також у сім’ях, коли інфікована людина готує їжу для всіх членів сім’ї.