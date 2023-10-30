Путин заявил о влиянии Украины и "западных спецслужб" на погромы в Дагестане

Российский диктатор Владимир Путин на совещании по ситуации в Дагестане заявил, что Украина и "агентство западных спецслужб" повлияли на антисемитские погромы в Махачкале 29 октября, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает ТАСС.

"События в Махачкале вчера вечером инспирированы (внушенные – УП) в том числе через социальные сети. Не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб".

Кроме того, Путин обвинил США в том, что они "не добиваясь успехов на поле боя, пытаются ослабить Россию изнутри".

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