Путін заявив про вплив України і "західних спецслужб" на погроми у Дагестані

Російський диктатор Володимир Путін на нараді щодо ситуації у Дагестані заявив, що Україна і "агентура західних спецслужб" вплинула на антисемітські погроми у Махачкалі 29 жовтня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє ТАСС.

"Події у Махачкалі вчора ввечері інспіровані (навіяні – УП) в тому числі через соціальні мережі. Не в останню чергу з території України руками агентури західних спецслужб".

Крім того, Путін звинуватив США у тому, що вони "не добиваючись успіхів на полі бою, намагаються послабити Росію зсередини".

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