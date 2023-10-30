Министр обороны Британии: Мы продолжим обеспечивать Украине то, что ей нужно для победы

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заверил, что Великобритания продолжит вместе с союзниками предоставлять Украине "то, что ей нужно для победы", сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил в своем Twitter (X).

Шаппс отметил, что президент России Владимир Путин надеется, что союзники за другими событиями забудут о необходимости поддерживать Украину.

"Британия никогда не допустит этого. Мы будем оказывать больше военной помощи и объединять союзников, чтобы обеспечить Украине то, что ей нужно для победы. Таким был сегодня мой месседж к вице-премьеру Александру Кубракову", – написал Грант Шаппс, добавив фотографию с летнего визита в Киев.

Putin is hoping the world forgets the urgent need to support Ukraine



The UK will never let that happen - we will deliver more military support & bring our allies together to get Ukraine what they need to win



That was my message for ???????? Deputy Prime Minister @OlKubrakov today pic.twitter.com/NqjlXWccJC — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) October 30, 2023

При каких обстоятельствах состоялся разговор Шаппса с вице-премьером, точно неизвестно.

Напомним, Грант Шаппс последний раз приезжал в Киев в конце сентября, перед Форумом оборонных индустрий. Это был его первый визит в Украину как нового министра обороны.

Во время недавнего визита в Вашингтон он возложил венок к мемориалу жертвам Голодомора.