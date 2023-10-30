Міністр оборони Британії: Ми продовжимо забезпечувати Україні те, що їй потрібно для перемоги

Міністр оборони Британії Грант Шаппс запевнив, що Британія продовжить разом із союзниками надавати Україні "те, що їй потрібно для перемоги", повідомляє Європейська правда.

Про це він заявив у своєму Twitter (X).

Шаппс зазначив, що президент Росії Владімір Путін сподівається, що союзники за іншими подіями забуть про необхідність підтримувати Україну.

"Британія ніколи не допустить цього. Ми будемо надавати більше військової допомоги і об’єднувати союзників, щоби забезпечити Україні те, що їй потрібно для перемоги. Таким був сьогодні мій меседж до віцепрем’єра Олександра Кубракова", – написав Грант Шаппс, додавши фото з літнього візиту до Києва.

Putin is hoping the world forgets the urgent need to support Ukraine



The UK will never let that happen - we will deliver more military support & bring our allies together to get Ukraine what they need to win



That was my message for ???????? Deputy Prime Minister @OlKubrakov today pic.twitter.com/NqjlXWccJC — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) October 30, 2023

За яких обставин відбулася розмова Шаппса з віцепрем'єром, точно невідомо.

Нагадаємо, Грант Шаппс останній раз приїздив до Києва наприкінці вересня, невдовзі перед Форумом оборонних індустрій. Це був його перший візит в Україну як нового міністра оборони.

Під час нещодавнього візиту до Вашингтона він поклав вінок до меморіалу жертвам Голодомору.