Зеленский указал на сигналы стратегической слабости режима Путина
Президент Владимир Зеленский считает, что сначала мятеж Пригожина, а затем и погром в Махачкале являются сигналами того, что режим Путина не способен вести войну против Украины стратегически, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит видеообращение Зеленского.
"Они мобилизовали все силы, чтобы попытаться не потерять захваченное в Украине, но свою территорию при этом загрязнили таким уровнем ненависти и деградации, что уже второй раз за этот год в России теряется контроль за событиями. То мятежники идут на Москву, и никто их не остановит, то испаряется вертикаль власти в Дагестане, и происходит настоящий погром. Это все - сигналы того, что Россия пока может выдерживать боевые действия и иногда увеличивать давление на фронте, но не способна выдержать это противостояние стратегически".
Он отметил, что Украине и ее западным партнерам в это время важно быть "крепкими и едиными", а также делать все "возможное и невозможное", чтобы выстоять в этой войне.
Предыстория:
- В воскресенье 29 октября в Махачкале (Дагестан, РФ) участники антисемитской акции ворвались в аэропорт и пытались проникнуть в самолет из Тель-Авива, ища евреев, а россиян пропускали.
- Зеленский после видео со штурмом аэропорта Махачкалы с поиском евреев заявил, что российский антисемитизм и ненависть к другим нациям – системны и глубоко укоренены.
- Российский диктатор Владимир Путин заявил, что на антисемитские погромы в Махачкале 29 октября повлияли Украина и "агентство западных спецслужб".