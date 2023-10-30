Зеленський вказав на сигнали стратегічної слабкості режиму Путіна
Президент Володимир Зеленський вважає, що спочатку заколот Пригожина, а потім і погром в Махачкалі є сигналами того, що режим Путіна не здатен вести війну проти України стратегічно, повідомляє Українська правда.
Про це говорить відеозвернення Зеленського.
"Вони мобілізували всі сили, щоб спробувати не втратити захоплене в Україні, але свою територію при цьому забруднили таким рівнем ненависті та деградації, що вже вдруге за цей рік в Росії втрачається контроль за подіями. То заколотники йдуть на Москву, і ніхто їх не зупинить, то випаровується вертикаль влади в Дагестані, і відбувається справжній погром. Це все – сигнали того, що Росія поки може витримувати бойові дії та подекуди збільшувати тиск на фронті, але не здатна витримати це протистояння стратегічно".
Він зауважив, що Україні та її західним партнерам у цей час важливо бути "міцними і єдиними", а також робити все "можливе і неможливе", аби вистояти у цій війні.
Передісторія:
- У неділю 29 жовтня в Махачкалі (Дагестан, РФ) учасники антисемітської акції увірвалися в аеропорт і намагалися проникнути в літак із Тель-Авіва, шукаючи євреїв, а росіян пропускали.
- Зеленський після відео зі штурмом аеропорту Махачкали з пошуком євреїв заявив, що російський антисемітизм і ненависть до інших націй – системні й глибоко вкорінені.
- Російський диктатор Володимир Путін заявив, що на антисемітські погроми у Махачкалі 29 жовтня вплинула Україна і "агентура західних спецслужб" .