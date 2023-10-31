Атака "Шахедами": в Хмельницкой области работала ПВО

В ночь на 31 октября россияне запустили беспилотников Shahed по Украине. В Хмельницкой области работала противовоздушная оборона.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

"Хмельнитчина благодарна нашим силам ПВО за надежную оборону. Пострадавшие и разрушения в результате атаки БпЛА отсутствуют" , – говорится в сообщении.

В Воздушных силах ранее сообщали о пребывании вражеских беспилотников в Хмельницкой области, "курсом на Староконстантинов".

В 3.31 в Хмельницкой области была объявлена воздушная тревога. ВС сообщали об угрозе БПЛА в Винницкой и Хмельницкой областях.

В 4.14 в Хмельницкой области объявили отбой тревоги.