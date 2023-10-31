Атака "Шахедами": у Хмельницькій області працювала ППО

У ніч на 31 жовтня росіяни запустили безпілотники Shahed по Україні. У Хмельницькій області працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомив﻿ перший заступник голови Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.

"Хмельниччина вдячна нашим силам ППО за надійну оборону. Постраждалі та руйнування внаслідок атаки БпЛА відсутні", – йдеться в повідомленні.

У Повітряних силах раніше повідомляли﻿ про перебування ворожих безпілотників в Хмельницькій області, "курсом на Старокостянтинів".

О 3:31 у Хмельницькій області була оголошена повітряна тривога. ПС повідомляли про загрозу БпЛА у Вінницькій та Хмельницькій областях.

О 4:14 у Хмельницький області оголосили відбій тривоги.