Стоимость Twitter за год упала вдвое – Маск подтвердил

Американский бизнесмен Илон Маск подтвердил, что социальная сеть X (бывший Twitter) теперь стоит менее половины 44 млрд долл., которые он заплатил за нее в прошлом году, сообщает Укринформ.

В понедельник, 30 октября, Маск наградил всех сотрудников X, которых он не уволил, акциями компании, заявив, что их стоимость оценивается в 19 млрд долл., или 45 дол. за акцию.

Эта сумма на 55% меньше по сравнению с моментом, когда Маск купил компанию Twitter в прошлом году.

В свою очередь компания Fidelity, которая «влила» более 300 млн дол. в сделку по приобретению бывшего Twitter Маском, считает, что стоимость компании на 65% меньше, чем в прошлом году.

Отмечается, что новая оценка стоимости Х также на целый миллиард долларов меньше 20 млрд долл., о которых Маск в марте заявил во внутреннем электронном письме.