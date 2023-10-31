Вартість Twitter за рік впала вдвічі – Маск підтвердив

Американський бізнесмен Ілон Маск підтвердив, що соціальна мережа X (колишній Twitter) тепер коштує менше половини 44 млрд дол., які він заплатив за неї минулого року, повідомляє Укрінформ.

У понеділок, 30 жовтня, Маск нагородив усіх співробітників X, яких він не звільнив, акціями компанії, заявивши, що їхня вартість оцінюється в 19 млрд дол., або 45 дол. за акцію.

Ця сума на 55% менша порівняно з моментом, коли Маск купив компанію Twitter минулого року.

Своєю чергою, компанія Fidelity, яка «влила» понад 300 млн дол. в угоду щодо придбання колишнього Twitter Маском, вважає, що вартість компанії на 65% менша, ніж минулого року.

Зазначається, що нова оцінка вартості Х також на цілий мільярд доларів менша, ніж 20 млрд дол., про які Маск у березні заявив у внутрішньому електронному листі.