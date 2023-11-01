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Атака беспилотников на Полтавщину: оккупанты попали в Кременчугский НПЗ

В ночь на 1 ноября российские оккупанты неоднократно обстреливали Полтавщину "Шахедами". Есть попадания по нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин.

В результате попадания на заводе произошел пожар, его ликвидировали.

"Ситуация контролируемая. Предварительно без пострадавших. Информация о разрушениях выясняется", - написал Пронин.

По данным ОВА, предприятие не работает. На месте работают соответствующие службы.

Пронин отметил, что часть вражеских беспилотников сбила противовоздушная оборона.

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