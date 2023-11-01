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Атака безпілотників на Полтавщину: окупанти влучили в Кременчуцький НПЗ

У ніч на 1 листопада російські окупанти неодноразово обстрілювали Полтавщину "Шахедами". Є влучання по нафтопереробному заводу в Кременчуці.

Про це повідомив﻿ голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Внаслідок влучання на заводі сталася пожежа, її ліквідували.

"Ситуація контрольована. Попередньо без постраждалих. Інформація про руйнування з’ясовується", – написав Пронін.

За даними ОВА, підприємство не працює. На місці працюють відповідні служби.

Пронін зазначив, що частину ворожих безпілотників збила протиповітряна оборона.

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