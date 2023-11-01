В Винницкой области подтверждено более 200 случаев гепатита А

В Винницкой области подтверждено 207 случаев заболевания гепатитом А, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Винницкая областная военная администрация.

В Винницкой области зарегистрировано 247 сообщений о больных. В 207 случаях заболевание было подтверждено лабораторно.

В больницах находятся 120 пациентов, среди них — 20 детей. Семь госпитализированных имеют подозрение на гепатит А. У остальных диагноз подтвержден.

"Состояние всех пациентов средней степени тяжести. Один пациент у нас остается тяжелым, его состояние стабильное. На сегодняшний день у нас уже вакцинировано 117 медиков и 8 контактных лиц из 12 семей, где были зафиксированы вспышки болезни. То есть в этих семьях заболевания обнаружили у нескольких людей. Продолжаем вакцинировать медиков и контактных лиц. Еще раз подчеркиваю, мойте руки с мылом и дезинфицируйте их" , — отметила заместитель директора профильного департамента Татьяна Бондаренко.

Как сообщалось, вспышка гепатита А в Винницкой области распространяется по населенным пунктам региона через бытовые контакты. В регионе объявили о чрезвычайной ситуации и усилили противоэпидемические меры. Начали работу мобильные бригады экстренной вакцинации против гепатита А для людей, контактировавших с инфицированными лицами