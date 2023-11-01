На Вінничині підтверджено більше 200 випадків гепатиту А

У Вінницькій області підтверджено 207 випадків захворювання гепатитом А, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє Вінницька обласна військова адміністрація.

У Вінницькій області зареєстровано 247 повідомлень про хворих. У 207 випадках захворювання було підтверджено лабораторно.

В лікарнях наразі перебувають 120 пацієнтів, серед них — 20 дітей. Сім госпіталізованих мають підозру на гепатит А. У решти — діагноз підтверджено.

"Стан усіх пацієнтів середнього ступеня важкості. Один пацієнт у нас залишається важким, його стан стабільний. На сьогодні у нас вже вакциновано 117 медиків та 8 контактних осіб з 12 сімей, де були зафіксовані спалахи хвороби. Тобто у цих родинах захворювання виявили у кількох людей. Продовжуємо вакцинувати медиків та контактних осіб. Ще раз наголошую, мийте руки з милом та дезінфікуйте їх" , — зауважила заступниця директорки профільного департаменту Тетяна Бондаренко.

Як повідомлялось, спалах гепатиту А у Вінницькій області поширюється населеними пунктами регіону через побутові контакти. В регіоні оголосили про надзвичайну ситуацію та посилили протиепідемічні заходи. Розпочали роботу мобільні бригади екстреної вакцинації проти гепатиту А для людей, які контактували з інфікованими особами