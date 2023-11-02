CNN: Из Газы выехали 360 иностранцев и 81 раненый палестинец
81 тяжело раненый палестинец и 360 владельцев иностранных паспортов покинули Сектор Газа в среду через пограничный пункт "Рафах". Об этом пишет CNN со ссылкой на неназванного чиновника египетского правительства, поскольку они не имеют права общаться со СМИ, сообщает Украинская правда.
Чиновник сказал, что люди сейчас направляются в Каир, где некоторые вылетят обратно в свои страны. Среди них есть граждане Австрии, Великобритании, Иордании, Саудовской Аравии, Италии и Японии, США и Франции.
Все 22 международных сотрудника "Врачей без границ" также покинули Газу, а новая медицинская бригада готова зайти в палестинский анклав, "если позволит ситуация", сообщила благотворительная организация в среду.
По словам египетского чиновника, 491 иностранный гражданин был зарегистрирован для эвакуации в Египет, но 130 либо не успели пересечь границу, либо отказались пересекать без своих семей, имена которых не были зарегистрированы в списке.
Согласно информации источников, знакомых с переговорами, выход заложников стал результатом соглашения, заключенного при посредничестве Катара между Израилем, ХАМАС и Египтом в координации с США.