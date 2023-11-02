В Днепропетровской области ночью сбили ракету – ОВА
В ночь на 2 ноября в Днепропетровской области украинские военные сбили вражескую ракету. Из-за падения обломков есть повреждения.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Обломки ракеты упали в Днепровском районе. Загорелась сухая трава, пожарные потушили огонь.
"Уничтожены два хозяйственных постройки. В трех частных домах выбило окна. Люди целые", - сообщили в ОВА.
Также из артиллерии обстреляли Зеленодольскую общину в Криворожском районе. Погибших и раненых нет.