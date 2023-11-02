Close button

В Днепропетровской области ночью сбили ракету – ОВА

В Днепропетровской области ночью сбили ракету – ОВА
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

В ночь на 2 ноября в Днепропетровской области украинские военные сбили вражескую ракету. Из-за падения обломков есть повреждения.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Обломки ракеты упали в Днепровском районе. Загорелась сухая трава, пожарные потушили огонь.

"Уничтожены два хозяйственных постройки. В трех частных домах выбило окна. Люди целые", - сообщили в ОВА.

Также из артиллерии обстреляли Зеленодольскую общину в Криворожском районе. Погибших и раненых нет.

Новости

Популярные темы форума

analytics