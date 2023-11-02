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У Дніпропетровській області вночі збили ракету – ОВА

У Дніпропетровській області вночі збили ракету – ОВА
Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine

У ніч на 2 листопада у Дніпропетровській області українські військові збили ворожу ракету. Через падіння уламків є пошкодження.

Про це повідомив﻿ голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Уламки ракети впали у Дніпровському районі. Загорілася суха трава, пожежники загасили вогонь.

"Знищені дві господарські споруди. У трьох приватних будинках вибило вікна. Люди цілі", – повідомили в ОВА.

Також з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду в Криворізькому районі. Загиблих та поранених немає.

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