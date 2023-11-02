У Дніпропетровській області вночі збили ракету – ОВА
У ніч на 2 листопада у Дніпропетровській області українські військові збили ворожу ракету. Через падіння уламків є пошкодження.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Уламки ракети впали у Дніпровському районі. Загорілася суха трава, пожежники загасили вогонь.
"Знищені дві господарські споруди. У трьох приватних будинках вибило вікна. Люди цілі", – повідомили в ОВА.
Також з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду в Криворізькому районі. Загиблих та поранених немає.