В Киеве парень выпал из окна многоэтажки – он погиб

Утром 2 ноября в Шевченковском районе Киева из окна многоэтажки выпал и погиб 21 летний парень.﻿ Об этом заявила пресс-офицер Шевченковского управления полиции ГУНП в г. Киеве Анна Зубрева, сообщает Украинская правда.

Погибший - юноша 2002 года рождения выпал из окна 5-го этажа. Чрезвычайное происшествие произошло на улице Семьи Глаголевых.

Полиция пока квалифицировала событие как "несчастный случай". Правоохранители сейчас выясняют все детали.

Напомним, в начале октября в Киеве брат и сестра разбились после падения с 24 этажа. 9 октября в Киеве погибли две девушки 2005 и 2006 годов рождения, которые, по предварительным данным, прыгнули с недостроя. 15 октября в Киеве погибла 12-летняя девочка в результате падения с высоты многоэтажки.