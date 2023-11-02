У Києві хлопець випав із вікна багатоповерхівки – він загинув

Вранці 2 листопада у Шевченківському районі Києва з вікна багатоповерхівки випав та загинув 21 річний хлопець.﻿ Про це заявив пресофіцер Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві Анна Зубрєва, повідомляє Українська правда.

Загиблий – юнак 2002 року народження випав з вікна 5-го поверху. Надзвичайна подія сталася на вулиці Родини Глаголєвих.

Поліція поки кваліфікувала подію як "нещасний випадок". Правоохоронці наразі з’ясовують всі деталі.

Нагадаємо, на початку жовтня у Києві брат і сестра розбилися після падіння з 24 поверху. 9 жовтня у Києві загинули двоє дівчат 2005 і 2006 років народження, які, за попередніми даними, стрибнули з недобудови. 15 жовтня у Києві загинула 12-річна дівчинка внаслідок падіння з висоти багатоповерхівки.