Украина подписала декларацию по безопасности использования искусственного интеллекта

Чтобы внедрять искусственный интеллект безопасно и наравне с другими государствами, Украина подписала международную декларацию по безопасности.﻿ Об этом заявили в Министерстве цифровой трансформации, сообщает Экономическая правда.

"Украина должна стать передовой страной в развитии искусственного интеллекта. Чтобы внедрять AI безопасно и наравне с другими государствами, заместитель министра Георгий Дубинский подписал международную декларацию по безопасности" , – говорится в сообщении.

=Это произошло на самом масштабном саммите по безопасности искусственного интеллекта – AI Safety Summit. Кроме Украины, декларацию подписали еще 29 стран, в том числе США, Австралия и страны ЕС, а также Китай, Саудовская Аравия и Южная Корея.

Что изменится?

Искусственный интеллект будет развиваться в интересах государства, бизнеса и граждан. В декларации есть информация обо всех последних исследованиях в области ИИ, о потенциальных рисках технологии, таких как потеря контроля и потенциальные негативные последствия использования, объяснили в Минцифре.