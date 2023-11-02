Україна підписала декларацію щодо безпеки використання штучного інтелекту

Щоб впроваджувати штучний інтелект безпечно та на рівні з іншими державами, Україна підписала міжнародну декларацію з безпеки.﻿ Про це заявили у Міністерстві цифрової трансформації, повідомляє Економічна правда.

"Україна має стати передовою країною в розвитку штучного інтелекту. Щоб впроваджувати АІ безпечно та на рівні з іншими державами, заступник міністра Георгій Дубинський підписав міжнародну декларацію з безпеки" , – йдеться у повідомленні.

Це відбулося на наймасштабнішому саміті з безпеки штучного інтелекту — AI Safety Summit. Крім України, декларацію підписали ще 29 країн, серед яких США, Австралія та країни ЄС, а також Китай, Саудівська Аравія та Південна Корея.

Що зміниться?

Штучний інтелект розвиватиметься в інтересах держави, бізнесу й громадян. У декларації є інформація про всі останні дослідження в галузі ШІ, про потенційні ризики технології, як-от втрата контролю та потенційні негативні наслідки використання, пояснили у Мінцифри.