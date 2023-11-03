В Одесской области "Шахеды" попали по территории инфраструктурного объекта

В ночь на 3 ноября русские войска атаковали Одесщину беспилотниками типа Shahed. Силы ПВО уничтожили 2 "Шахеда". Зафиксировано попадание по территории объекта инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Есть попадание по технической территории инфраструктурного объекта в области. Пострадавшие и сильные разрушения не зафиксированы" , – сообщил Кипер.

В Силах обороны юга сообщили, что в центральных и южных областях ночью сбили 11 дронов. Кроме двух в Одесской области, по три сбили в Кировоградской и Николаевской областях, а также по одному в Днепропетровской, Херсонской и Винницкой областях.