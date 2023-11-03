На Одещині "Шахеди" влучили по території інфраструктурного об'єкта

У ніч на 3 листопада російські війська атакували Одещину безпілотниками типу Shahed. Сили ППО знищили 2 "Шахеди". Зафіксоване влучання по території об'єкта інфраструктури.

Про це повідомив﻿ голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Є влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта в області. Постраждалих і сильних руйнувань не зафіксовано" , – повідомив Кіпер.

У Силах оборони півдня повідомили﻿, що у центральних та південних областях вночі збили 11 дронів. Окрім двох на Одещині, по три збили у Кіровоградській та Миколаївській областях, а також по одному в Дніпропетровській, Херсонській та Вінницькій областях.