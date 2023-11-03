Нардеп от "Батькивщины" сбил насмерть 18-летнюю девушку – СМИ

Народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко сбил насмерть на своем автомобиле 18-летнюю девушку на Житомирской трассе.﻿ Об этом рассказали собеседники в правоохранительных органах, сообщает Украинская правда.

По данным источников, ДТП произошло на территории Житомирской области. Предварительно известно, что в автомобиле народный избранник находился с женой.

Позже в Нацполиции уточнили, что водитель автомобиля "Mercedes-Benz GLE" совершил наезд на пешехода, двигаясь в направлении г. Чоп в крайней левой полосе движения, совершил наезд на пешехода.

Там подтвердили, что за рулем находился 44-летний житель Киевщины, народный депутат Украины, но не сообщили, кто именно. Судя по фото, девушка пыталась преодолеть проезжую часть в неустановленном месте, где движение автомобилей быстрый.

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы ГУНП в Житомирской области и Житомирского райуправления полиции. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.

Предварительная правовая квалификация - ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Назначен ряд соответствующих экспертиз.