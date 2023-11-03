Нардеп від "Батьківщини" збив насмерть 18-річну дівчину – ЗМІ

Народний депутат від "Батьківщини" Андрій Ніколаєнко збив насмерть на своєму автомобілі 18-річну дівчину на Житомирській трасі.﻿ Про це розповіли співрозмовники у правоохоронних органах, повідомляє Українська правда.

За даними джерел, ДТП сталося на території Житомирської області. Попередньо відомо, що в автомобілі народний обранець знаходився з дружиною.

Згодомо в Нацполіції уточнили, що водій автомобіля "Mercedes-Benz GLE" здійснив наїзд на пішохода, рухаючись у напрямку м. Чоп у крайній лівій смузі руху.

Там підтвердили, що за кермом знаходився 44-річний житель Київщини, народний депутат України, але не повідомили, хто саме. Судячи з фото, дівчина намагалась подолати проїжджу частину у невстановленому місці, де рух автомобілів найшвидший.

Зараз на місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в Житомирській області та Житомирського райуправління поліції. Триває з’ясування всіх обставин події.

Попередня правова кваліфікація – ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Призначено ряд відповідних експертиз.