Apple отчитывается о рекордных продажах, но прибыль несколько уменьшилась

Последний квартальный отчет Apple показал понижение в общем доходе компании, но некоторые положительные моменты все же есть, сообщает Лига.net.

Сервисы Apple достигли исторического максимума доходов, а также доходы от продаж iPhone установили рекорд. Однако снижение прибыли на 1% по сравнению с прошлым годом свидетельствует о слабости в других подразделениях компании.

Это объяснимо тем, что новые продукты, которые Apple объявила на этой неделе, еще не доступны для покупки, а новые модели iPhone и Apple Watch были представлены в сентябре, поэтому их продажи могли не повлиять на этот финансовый квартал.

Предполагается, что возможный выпуск новых iPad в ноябре положительно повлияет на доходы от аппаратного обеспечения. Хотя в начале года Apple вызвала значительный интерес гарнитурой Vision Pro, это устройство еще далеко не готово к продаже и вряд ли появится на рынке раньше 2024 года.