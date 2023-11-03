Apple звітує про рекордні продажі, але прибуток дещо зменшився

Останній квартальний звіт Apple показав зниження у загальному доході компанії, але деякі позитивні моменти все ж таки є, повідомляє Ліга.net.

Сервіси Apple досягли історичного максимуму доходів, а також доходи від продажу iPhone встановили рекорд. Однак, зниження прибутку на 1% у порівнянні з минулим роком свідчить про слабкість в інших підрозділах компанії.

Це можна пояснити тим, що нові продукти, які Apple оголосила цього тижня, ще не доступні для покупки, а нові моделі iPhone та Apple Watch були представлені у вересні, тому їх продажі могли не вплинути на цей фінансовий квартал.

Прогнозується, що ймовірний випуск нових iPad у листопаді позитивно вплине на доходи від апаратного забезпечення. Хоча на початку року Apple викликала значний інтерес гарнітурою Vision Pro, цей пристрій ще далеко не готовий до продажу і навряд чи з'явиться на ринку раніше 2024 року.