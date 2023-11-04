Полицейские обнаружили похищенное из воинских частей оружие и боеприпасы

В тайнике были автоматы и пулеметы Калашникова, тысячи патронов калибра 7,62 мм и 5,45 мм, гранаты и боеприпасы для различных видов оружия, сообщает Деловая столица.

Правоохранители изъяли из незаконного оборота угнанное оружие и боеприпасы.

В рамках проведения системных мероприятий по противодействию нелегальному обороту оружия во время действия правового режима военного положения работники Национальной полиции установили место незаконного хранения значительного количества боеприпасов на территории Сумской области. Также установили, что к этому причастны четверо жителей Конотопа и место схрона — территория одного из гаражных кооперативов.

Оперативники управления стратегических расследований в Сумской области совместно со следователями следственного управления областной полиции совместно с Департаментом военной контрразведки СБУ провели обыски в помещениях гаражей, в автомобилях и местах проживания фигурантов. Изъяли боеприпасы, составляющие их и взрывчатые вещества, среди которых:

8 автоматов Калашникова (АК-74);

2 пулемета Калашникова (ПКМ);

2443 патрона калибра 7,62 мм и 5,45 мм;

8 ручных гранат и запали к ним;

76 магазинов в АК, ПКМ и СИД;

11 штык-ножей;

9 дымовых гранат и т.д.

По предварительным данным, изъятое оружие и боеприпасы были похищены из одной из воинских частей области. Изъятое вооружение направлено на исследование.

После проведения комплекса процессуальных мероприятий будет решаться вопрос об объявлении фигурантам подозрений. Уголовное производство расследуется по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (статья 263 Уголовного кодекса Украины).