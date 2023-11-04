Поліцейські знайшли викрадену з військових частин зброю та боєприпаси

У сховку були автомати та кулемети Калашникова, тисячі набоїв калібру 7,62 мм та 5,45 мм, гранати та боєприпаси до різних видів зброї, повідомляє Ділова столиця.

Правоохоронці вилучили з незаконного обігу викрадену зброю та боєприпаси.

У рамках проведення системних заходів із протидії нелегальному обігу зброї під час дії правового режиму воєнного стану, працівники Національної поліції встановили місце незаконного зберігання значної кількості боєприпасів на території Сумської області. Також встановили, що до цього причетні четверо мешканців міста Конотоп і місце схрону — територія одного із гаражних кооперативів.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Сумській області спільно зі слідчими слідчого управління обласної поліції спільно з Департаментом військової контррозвідки СБУ провели обшуки у приміщеннях гаражів, в автомобілях та за місцями мешкання фігурантів. Вилучили боєприпаси, складові до них та вибухові речовини, серед яких:

8 автоматів Калашникова (АК-74);

2 кулемети Калашникова (ПКМ);

2443 набої калібру 7,62 мм та 5,45 мм;

8 ручних гранат та запали до них;

76 магазинів до АК, ПКМ та СВД;

11 багнет-ножів;

9 димових гранат тощо.

За попередніми даними, вилучена зброя та боєприпаси були викрадені з однієї з військових частин області. Вилучене озброєння направлене на дослідження.

Після проведення комплексу процесуальних заходів вирішуватиметься питання про оголошення фігурантам підозр. Кримінальне провадження розслідується за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (стаття 263 Кримінального кодексу України).