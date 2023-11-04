Дожди и сильные порывы ветра: В ГСЧС предупредили о непогоде в Украине

В ряде областей Украины, 5 ноября, ожидаются обильные дожди. Местами возможны и порывы ветра, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Дожди

Дожди ожидаются 5 ноября ночью в Винницкой и Житомирской областях. Также днем на Закарпатье.

Порывы ветра

"Ночью в южной части, центральных и большинстве северных областей, днем в западных и в северо-восточных областях порывы ветра 17-22 м/с" , - пишет пресс-служба ГСЧС.

В частности порывы ветра ожидаются в Киеве и области.

Гражданских призывают быть осторожными, в частности:

держаться подальше от рекламных щитов;

линий электропередач;

деревьев.

Напомним, что синоптики в это время подвели итоги погоды в Киеве в октябре. Прошедший месяц вошел в семерку самых теплых октябрей в столице с 1881 года.