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Дощі та сильні пориви вітру: В ДСНС попередили про негоду в Україні

Дощі та сильні пориви вітру: В ДСНС попередили про негоду в Україні
Фото: Курс України

В низці областей України, 5 листопада, очікуються рясні дощі. Місцями можливі й пориви вітру, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Дощі

Дощі очікуються 5 листопада вночі у Вінницькій та Житомирській областях. Також вдень на Закарпатті.

Пориви вітру

"Вночі у південній частині, центральних та більшості північних областей, вдень у західних та в північно-східних областях пориви вітру 17-22 м/с", - пише пресслужба ДСНС.

Зокрема пориви вітру очікуються у Києві й області.

Цивільних закликають бути обережними, зокрема:

  • триматись подалі від рекламних щитів;
  • ліній електропередач;
  • дерев.

Нагадаємо, що синоптики тим часом підбили підсумки погоди в Києві в жовтні. Минулий місяць увійшов у сімку найтепліших жовтнів у столиці з 1881 року.

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