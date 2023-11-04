Банковская система Украины: что изменилось за неделю

Банковская система страны продолжает функционировать, несмотря на тяжелейшие условия, в которых она оказалась.

Собрали самые существенные изменения, которые произошли за последнюю неделю, и предлагаем их вашему вниманию.

1. Национальный банк скорректировал параметры вложений банков в трехмесячные депозитные сертификаты

С декабря 2023 года базой для расчета лимитов вложений в трехмесячные ДС будет исключительно прирост срочных гривневых депозитов физических лиц на срок свыше трех месяцев. Это, по задумке НБУ, должно стимулировать банки к активной работе с вкладчиками в направлении наращивания срочных депозитов.

Кроме того, с 3 ноября Нацбанк оставит доступ к приобретению трехмесячных ДС только тем банкам, у которых отсутствует задолженность по долгосрочным кредитам рефинансирования.

Также Национальный банк решил снизить частоту проведения тендеров по размещению трехмесячных ДС с одного раза в неделю до одного раз в две недели. Последний тендер состоялся в пятницу 3 ноября.

2. Банки прекратили снижение процентных ставок по депозитам

Впервые за последние несколько месяцев банки взяли паузу в пересмотре депозитных предложений для частных клиентов, прекратив снижение процентных ставок. Причина – в политике, проводимой Национальным банком Украины.

На последнем заседании правления НБУ по вопросам монетарной политики стоимость денег для банков осталась неизменной: ставка по трехмесячным депозитным сертификатам для банков – на уровне 20%, а ставка рефинансирования – на уровне 22%. При этом Национальный банк начал активно стимулировать банки наращивать объемы средне- и долгосрочных депозитов (на 6,9 и 12 месяцев).

В условиях жесткой конкуренции банки (особенно средние и малые) не рискуют снижать ставки по депозитам, опасаясь оттока клиентов и перехода их в другие банки.

На текущий момент максимальные процентные ставки составляют:

на срок 3 месяца – 19% годовых (Радабанк);

на срок 6 месяцев – 17,5% годовых (Радабанк);

на срок 9 месяцев – 17,25% годовых (Кристалбанк).

3. Monobank повысил процентные ставки по депозитам в национальной валюте

В то время, как остальные банки просто прекратили снижение, Monobank с 2 ноября 2023 года повысил процентные ставки по депозитам в гривне:

на 3-5 месяцев – с 12 до 14,5% годовых;

на 6-8 месяцев – с 13 до 14,7% годовых;

на 9-11 месяцев – с 14 до 14,9% годовых.

Ставка по депозитам на 12 месяцев осталась неизменной на уровне 15% годовых.

4. Банки продолжают менять тарифы по картам

С 1 ноября 2023 года Sportbank вслед за Izibank ввел комиссию за операции, относящиеся к категории quasi cash в сумме до 200 гривен в размере 0,1%+2 гривны.

К этим операциям относится:

- покупка дорожных чеков, лотерейных билетов, иностранной валюты, виртуальных активов;

- пополнение электронных кошельков, брокерских счетов (в т.ч. для торговли на FOREX);

- оплата в игральных учреждениях и интернет-казино;

- других операции с кодом МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.

С 1 ноября по 31 декабря 2023 года Sense Bank при оформлении моментальной рассрочки на 3 месяца отменяет ежемесячную комиссию. Процентная ставка – 0,01%. Моментальную рассрочку можно оформить на сумму покупки от 500 до 20000 гривен.

5. Парад кешбэков от Приватбанка

Приватбанк продолжает радовать своих клиентов акциями, в рамках которых клиенты банка могут получить кешбэк при оплате его картой.

С 1 ноября 2023 года по 31 января 2024 года можно получить 3% кешбэка при расчете картами «Универсальная» и «Универсальная Голд» или премиальными картами любой международной платежной системы в категории «Дом и ремонт». Сюда относятся мебельные магазины, магазины строительных товаров и строительные гипермаркеты(например, «Эпицентр») и т.п.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на страничке﻿ этой акции.

Также с 1 ноября 2023 года по 31 января 2024 года можно получить 3% кешбэка при расчете картами «Универсальная» и «Универсальная Голд» или премиальными картами любой международной платежной системы в магазинах одежды и обуви, а также магазинах детских товаров.

Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на страничке﻿ этой акции.

Максимальная сумма кешбэка – 500 грн в месяц (или 1500 гривен за весь период действия акции) по каждой акции с учетом налога на доходы физических лиц. Выплата кешбэка производится на следующей неделе после оплаты картой.