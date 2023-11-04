Банківська система України: що змінилося за тиждень

Банківська система країни продовжує функціонувати, незважаючи на найважчі умови, в яких вона опинилася.

Зібрали найістотніші зміни, які відбулися за останній тиждень, і пропонуємо їх до вашої уваги.

1. Національний банк скоригував параметри вкладень банків у тримісячні депозитні сертифікати

З грудня 2023 року базою для розрахунку лімітів вкладень у тримісячні ДС буде виключно приріст термінових гривневих депозитів фізичних осіб терміном понад три місяці. Це, за задумом НБУ, має стимулювати банки до активної роботи із вкладниками у напрямку нарощування термінових депозитів.

Крім того, з 3 листопада Нацбанк залишить доступ до придбання тримісячних ДС лише тим банкам, які не мають заборгованості за довгостроковими кредитами рефінансування.

Також Національний банк вирішив знизити частоту проведення тендерів щодо розміщення тримісячних ДС з одного разу на тиждень до одного разу на два тижні. Останній тендер відбувся у п'ятницю, 3 листопада.

2. Банки припинили зниження процентних ставок за депозитами

Вперше за останні кілька місяців банки взяли паузу у перегляді депозитних пропозицій для приватних клієнтів, припинивши зниження процентних ставок. Причина – у політиці, яку проводить Національний банк України.

На останньому засіданні правління НБУ з питань монетарної політики вартість грошей для банків залишилася незмінною: ставка за тримісячними депозитними сертифікатами для банків – на рівні 20%, а ставка рефінансування – на рівні 22%. При цьому Національний банк почав активно стимулювати банки нарощувати обсяги середньо- та довгострокових депозитів (на 6,9 та 12 місяців).

В умовах жорсткої конкуренції банки (особливо середні та малі) не ризикують знижувати ставки за депозитами, побоюючись відтоку клієнтів та переходу їх до інших банків.

На даний момент максимальні процентні ставки становлять:

терміном 3 місяці – 19% річних (Радабанк);

терміном 6 місяців – 17,5% річних (Радабанк);

терміном 9 місяців – 17,25% річних (Кристалбанк).

3. Monobank підвищив процентні ставки за депозитами у національній валюті

У той час, як решта банків просто припинила зниження, Monobank з 2 листопада 2023 року підвищив процентні ставки за депозитами у гривні:

на 3-5 місяців - з 12 до 14,5% річних;

на 6-8 місяців - з 13 до 14,7% річних;

на 9-11 місяців – з 14 до 14,9% річних.

Ставка за депозитами на 12 місяців залишилася незмінною лише на рівні 15% річних.

4. Банки продовжують змінювати тарифи за картками

З 1 листопада 2023 року Sportbank слідом за Izibank запровадив комісію за операції, які стосуються категорії quasi cash у сумі до 200 гривень у розмірі 0,1%+2 гривні.

До цих операцій належить:

- придбання дорожніх чеків, лотерейних квитків, іноземної валюти, віртуальних активів;

- поповнення електронних гаманців, брокерських рахунків (зокрема для торгівлі на FOREX);

- оплата в гральних закладах та інтернет-казино;

- Інші операції з кодом МСС: 7995, 9406, 6051, 4829, 6211.

З 1 листопада по 31 грудня 2023 року Sense Bank при оформленні моментальної розстрочки на 3 місяці скасовує щомісячну комісію. Процентна ставка – 0,01%. Миттєве розстрочення можна оформити на суму купівлі від 500 до 20000 гривень.

5. Парад кешбеків від Приватбанку

Приватбанк продовжує радувати своїх клієнтів акціями, в рамках яких клієнти банку можуть отримати кешбек під час оплати його карткою.

З 1 листопада 2023 року по 31 січня 2024 року можна отримати 3% кешбеку при розрахунку картками «Універсальна» та «Універсальна Голд» або преміальними картками будь-якої міжнародної платіжної системи у категорії «Будинок та ремонт». Сюди належать меблеві магазини, магазини будівельних товарів та будівельні гіпермаркети (наприклад, «Епіцентр») тощо.

Щоб взяти участь, потрібно зареєструватися на сторінці цієї акції.

Також з 1 листопада 2023 року по 31 січня 2024 року можна отримати 3% кешбеку при розрахунку картками «Універсальна» та «Універсальна Голд» або преміальними картками будь-якої міжнародної платіжної системи у магазинах одягу та взуття, а також магазинах дитячих товарів.

Щоб взяти участь, потрібно зареєструватися на сторінці цієї акції.

Максимальна сума кешбеку – 500 грн на місяць (або 1500 гривень за весь період дії акції) з кожної акції з урахуванням податку на доходи фізичних осіб. Виплата кешбеку здійснюється наступного тижня після оплати карткою.