В Турции протестующие штурмовали военную базу США

Турецкая полиция применила слезоточивый газ и водометы, чтобы остановить пропалестинских демонстрантов, которые пытались штурмовать авиабазу Инджирлик, где дислоцируются американские войска, сообщает Европейская правда.

Сотни протестующих повалили баррикады и вступили в столкновение с полицией в спецсредствах, размахивая турецкими и палестинскими флагами и скандируя лозунги.

Они высказались против операции Израиля в секторе Газа, а также поддержки Израиля со стороны США. Протестующие также требовали закрытия авиабазы.

Митинг был организован Фондом гуманитарной помощи (IHH), исламским турецким агентством помощи, которое в 2010 году возглавило флотилию в Газу, пытаясь прорвать осаду сектора, после чего израильские военные высадились на судно-флагман, девять пассажиров которого были убиты.

Pro-Hamas crowd tries to break into US base in #Turkey



Please release FAFO pic.twitter.com/LvG2JH7InZ — WernTango (@werntango) November 5, 2023

Попытки штурма авиабазы произошли перед тем, как в Турцию с визитом прибыл госсекретарь США Энтони Блинкен.

Как известно, Турция, являющаяся членом Североатлантического альянса вместе с США, резко осуждает Израиль из-за бомбардировки и блокады сектора Газа в ответ на нападение группировки ХАМАС 7 октября, которое привело к тысячам погибших с обеих сторон.