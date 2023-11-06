У Туреччині протестувальники штурмували військову базу США
Турецька поліція застосувала сльозогінний газ та водомети, щоб зупинити пропалестинських демонстрантів, які намагалися штурмувати авіабазу Інджирлік, де дислокуються американські війська, повідомляє Європейська правда.
Сотні протестувальників повалили барикади та вступили в сутичку з поліцією в спецзасобах, розмахуючи турецькими і палестинськими прапорами і скандуючи гасла.
Вони висловились проти операції Ізраїлю у секторі Гази, а також підтримки Ізраїлю з боку США. Протестувальники також вимагали закриття авіабази.
Мітинг був організований Фондом гуманітарної допомоги (IHH), ісламським турецьким агентством допомоги, яке в 2010 році очолило флотилію до Гази, намагаючись прорвати облогу сектору, після чого ізраїльські військові висадилися на судно-флагман, дев'ятеро пасажирів якого були вбиті.
Спроби штурму авіабази відбулися перед тим, як до Туреччини з візитом прибув держсекретар США Ентоні Блінкен.
Як відомо, Туреччина, що є членом Північноатлантичного Альянсу разом зі США, різко засуджує Ізраїль через бомбардування й блокаду сектору Гази у відповідь на напад угруповання ХАМАС 7 жовтня, яке призвело до тисяч загиблих з обох сторін.