"Укроборонпром" планирует увеличить производство оружия в этом году на 60%

За четыре квартала 2023 года "Укроборонпром" увеличит производство оружия на 62% по сравнению с прошлым годом.﻿ Об этом рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин, сообщает Экономическая правда.

По его словам, "Укроборонпром" полностью выполняет производственные планы и ожидает новые контракты от Министерства обороны.

"Наш первый приоритет - боеприпасы, второй - беспилотники, третий - бронетехника. Ну и, конечно, ПТРК и ПВО. Сейчас мы готовы производить еще больше вооружения, поэтому ожидаем новых контрактов.