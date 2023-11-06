"Укроборонпром" планирует увеличить производство оружия в этом году на 60%
За четыре квартала 2023 года "Укроборонпром" увеличит производство оружия на 62% по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин, сообщает Экономическая правда.
По его словам, "Укроборонпром" полностью выполняет производственные планы и ожидает новые контракты от Министерства обороны.
"Наш первый приоритет - боеприпасы, второй - беспилотники, третий - бронетехника. Ну и, конечно, ПТРК и ПВО. Сейчас мы готовы производить еще больше вооружения, поэтому ожидаем новых контрактов.
Если говорить об объемах, то за четыре квартала 2023-го мы увеличим выпуск продукции на 62%, по сравнению с прошлым годом", - отметил Сметанин.