"Укроборонпром" планує збільшити виробництво зброї цьогоріч на 60%

За чотири квартали 2023 року "Укроборонпром" збільшить виробництво зброї на 62% у порівнянні з минулим роком.﻿ Про це розповів генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін, повідомляє Економічна правда.

За його словами, "Укроборонпром" повністю виконує виробничі плани й очікує на нові контракти від Міністерства оборони.

"Наш перший пріоритет – боєприпаси, другий – безпілотники, третій – бронетехніка. Ну і, звісно, ПТРК та ППО. Зараз ми готові виготовляти ще більше озброєння, тож очікуємо нових контрактів.