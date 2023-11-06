В Польше объявят о назначении нового премьера вечером

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник вечером объявит свое решение о назначении нового премьер-министра после выборов в прошлом месяце. Об этом заявил глава кабинета президента Польши Марчин Масталерек, сообщает Европейская правда.

Масталерек отметил, что после консультаций и глубоких раздумий президент Анджей Дуда уже принял "решение о так называемом первом шаге".

"Решение является окончательным, поэтому тем, кто спешит обратиться к президенту, советуем спокойно посмотреть сегодняшнее вечернее обращение" , – написал в Twitter (X) глава кабинета президента Польши Масталерек.

Как отмечает RMF FM, формулировка о "первом шаге" может свидетельствовать, что Дуда собирается поручить формирование правительства действующему премьеру Матеушу Моравецкому, поскольку партия власти "Право и справедливость" заняла первое место не выборах, хотя большинство в Сейме, как ожидают, сформирует оппозиция во главе с Дональдом Туском.