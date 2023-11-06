У Польщі оголосять про призначення нового прем’єра ввечері

Президент Польщі Анджей Дуда оголосить своє рішення про призначення нового прем'єр-міністра після виборів минулого місяця в понеділок увечері. Про це заявив голова кабінету президента Польщі Марчин Масталерек, повідомляє Європейська правда.

Масталерек зазначив, що після консультацій та глибоких роздумів президент Анджей Дуда вже прийняв "рішення про так званий перший крок".

"Рішення є остаточним, тому тим, хто поспішає звернутися до президента, радимо спокійно подивитися сьогоднішнє вечірнє звернення", – написав у Twitter (X) Масталерек.

Як зазначає RMF FM, формулювання про "перший крок" може свідчити, що Дуда збирається доручити формування уряду чинному прем’єру Матеушу Моравецькому, оскільки партія влади "Право і справедливість" зайняла перше місце не виборах, хоча більшість у Сеймі, як очікують, сформує опозиція на чолі з Дональдом Туском.