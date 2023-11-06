Нацбанк объявил войну экспортерам

Национальный банк объявил войну экспортерам. К такому выводу можно прийти, если проанализировать действия регулятора за последние две недели.

Изначально Нацбанком была задекларирована политика т.н. «управляемой гибкости» валютного курса. Подразумевалось, что курс доллара будет колебаться – т.е. меняться как вверх, так и вниз. По факту, мы увидели абсолютно противоположную картину: на прошлой неделе гривна укреплялась к доллару США со средней скоростью 6-7 копеек в день. На торгах в понедельник 6 ноября доллар на межбанковском валютном рынке подешевел до отметки 36,00 гривен на позиции «бид». Т.е. всего лишь за месяц, а именно с 3 октября (когда заработал режим «управляемой гибкости») безналичный доллар подешевел на 3%.

Наблюдатели со стороны могут сделать быстрый (и ошибочный) вывод, что гривна укрепляется под давлением растущего предложения валюты на межбанковском валютном рынке. Но это не так. Главным (а по сути – единственным) продавцом валюты, обеспечивающим от 70 до 80% всех валютных операций на межбанке, является сам Национальный банк. За период с начала октября он продал более 3,7 млрд долларов США, опустошая золотовалютные резервы и играя на понижение курса доллара.

Возникает закономерный вопрос: а зачем он это делает? Ведь еще совсем недавно Нацбанк продавал гораздо меньшие объемы валюты по стабильному курсу 36,9343 гривны за доллар, а сами золотовалютные резервы – росли из месяца в месяц. Но сейчас ситуация кардинально изменилась: ЗВР падают третий месяц подряд, а Нацбанк, вместо того, чтобы накапливать и разумно расходовать запасы, фактически транжирит их.

Вызывает грустную улыбку версия некоторых аналитиков, что таким образом деятели с Институтской решили помочь отечественному импорту. Что же такого произошло с нашим импортом в последний месяц, что потребовалось в условиях ожидающегося сокращения финансовой помощи из-за рубежа так бездумно транжирить ЗВР? А вот версия, что таким незамысловатым способом НБУ решил «проучить» экспортеров, фактически заставляя их спешить с продажей ежедневно дешевеющей валюты, выглядит очень даже правдоподобно. Ведь не просто так параллельно с этими действиями НБУ появился законопроект о сокращении сроков возвращения валютной выручки вдвое - с 180 до 90 дней.

Кстати, шантаж Нацбанка уже возымел успех. Объемы предложения валюты от экспортеров растут пятую неделю подряд и неделей ранее превысили 300 млн долларов в неделю. При том, что при «стабильном» замороженном официальном курсе продаваемая экспортерами выручка колебалась от 130 до 200 млн долларов в неделю. Однако это все же слишком мало.

Вслед за безналичным устремился вниз и наличный курс доллара. К обеду курс продажи «американца» в столичных оптовых обменниках опустился до отметки 37,65 гривен, а крупнейший в стране «ПриватБанк» и вовсе готов отдавать доллары по цене 37,50. Можно подумать, что на фоне резкого укрепления гривны валюта стала никому не нужной. Однако, это не так. В октябре 2023 года население Украины купило в банках рекордную (с февраля 2014 года) сумму – 2,33 млрд долларов, продав в банки при этом 1,59 млрд долларов. Т.е. чистая покупка составила 740 млн долларов. Это почти в 5 раз больше чистой покупки в том же августе. Украинцы явно не верят НБУ и его игре на понижение и спешат воспользоваться моментом.

Почем будут продавать доллар на этой неделе?

Как вы понимаете, все будет зависеть от того, продолжит ли НБУ заливать межбанковский валютный рынок валютой или нет. В любой момент он может решить, что цель достигнута – и всего лишь на один день не выйти с продажами. В этом случае курс резко отскочит вверх. Но когда это произойдет, не знают, скорее всего, даже на Институтской, 9.

Наличный курс в Украине будет стремиться снизиться к отметке 37,40-37,50 гривен за доллар, а если безналичный доллар станет дешевле 36 гривен, то и еще сильнее. Спрогнозировать действия НБУ, ведущего открытую войну против украинской экономики, слишком сложно.