Нацбанк оголосив війну експортерам

Національний банк оголосив війну експортерам. Такого висновку можна дійти, якщо проаналізувати дії регулятора за останні два тижні.

Спочатку Нацбанком було задекларовано політику т.зв. «керованої гнучкості» валютного курсу. Передбачалося, що курс долара коливатиметься – тобто змінюватись як вгору, так і вниз. За фактом ми побачили абсолютно протилежну картину: минулого тижня гривня зміцнювалася до долара США із середньою швидкістю 6-7 копійок на день. На торгах у понеділок, 6 листопада, долар на міжбанківському валютному ринку подешевшав до позначки 36,00 гривень на позиції «бід». Тобто лише за місяць, а саме з 3 жовтня (коли запрацював режим «керованої гнучкості») безготівковий долар подешевшав на 3%.

Спостерігачі з боку можуть зробити швидкий (і помилковий) висновок, що гривня зміцнюється під тиском зростаючої пропозиції валюти на міжбанківському валютному ринку. Але це не так. Головним (а, по суті, єдиним) продавцем валюти, що забезпечує від 70 до 80% усіх валютних операцій на міжбанку, є сам Національний банк. За період з початку жовтня він продав понад 3,7 млрд доларів США, спустошуючи золотовалютні резерви і граючи на зниження курсу долара.

Виникає закономірне запитання: а навіщо це робить? Адже ще нещодавно Нацбанк продавав набагато менші обсяги валюти за стабільним курсом 36,9343 гривні за долар, а самі золотовалютні резерви – зростали з місяця на місяць. Але зараз ситуація кардинально змінилася: ЗВР падають третій місяць поспіль, а Нацбанк, замість того, щоб накопичувати та розумно витрачати запаси, фактично тринькає їх.

Викликає сумну усмішку версія деяких аналітиків, що в такий спосіб діячі з Інститутської вирішили допомогти вітчизняному імпорту. Що ж такого сталося з нашим імпортом в останній місяць, що знадобилося в умовах очікуваного скорочення фінансової допомоги з-за кордону так бездумно тринькати ЗВР? А ось версія, що в такий нехитрий спосіб НБУ вирішив «провчити» експортерів, фактично змушуючи їх поспішати з продажем валюти, що щодня дешевшає, виглядає дуже навіть правдоподібно. Адже не просто так паралельно із цими діями НБУ з'явився законопроєкт про скорочення термінів повернення валютного виторгу вдвічі - зі 180 до 90 днів.

До речі, шантаж Нацбанку вже мав успіх. Обсяги пропозиції валюти від експортерів зростають п'ятий тиждень поспіль і тижнем раніше перевищили 300 млн доларів на тиждень. При тому, що при «стабільному» замороженому офіційному курсі виторг, що продається експортерами, коливався від 130 до 200 млн доларів на тиждень. Однак це все ж таки надто мало.

Після безготівковим кинувся вниз і готівковий курс долара. До обіду курс продажу «американця» у столичних гуртових обмінниках опустився до позначки 37,65 гривень, а найбільший у країні «ПриватБанк» взагалі готовий віддавати долари за ціною 37,50. Можна подумати, що на тлі різкого зміцнення гривні валюта стала непотрібною. Однак це не так. У жовтні 2023 року населення України купило в банках рекордну (з лютого 2014 року) суму – 2,33 млрд доларів, продавши в банки при цьому 1,59 млрд доларів. Тобто. чиста купівля становила 740 млн доларів. Це майже в 5 разів більше чистої покупки у тому ж серпні. Українці явно не вірять НБУ та його грі на зниження та поспішають скористатися моментом.

За скільки продаватимуть долар цього тижня?

Як ви розумієте, все залежатиме від того, чи продовжить НБУ заливати міжбанківський валютний ринок валютою чи ні. У будь-який момент він може вирішити, що мети досягнуто – і лише на один день не вийти з продажами. І тут курс різко відскочить вгору. Але коли це станеться, не знають, швидше за все, навіть на Інститутській, 9.

Готівковий курс в Україні прагнутиме знизитися до позначки 37,40-37,50 гривень за долар, а якщо безготівковий долар стане дешевшим за 36 гривень, то ще сильніше. Спрогнозувати дії НБУ, який веде відкриту війну проти української економіки, надто складно.