Нардепу Николаенко объявили о подозрении из-за смертельного ДТП

Народному депутату Андрею Николаенко сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, сообщает Укринформ.

По поручению генерального прокурора народному депутату сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, 3 ноября около 10:00 на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка автомобиль под управлением народного депутата совершил наезд на девушку, которая пересекала проезжую часть.

Девушка погибла на месте от телесных повреждений.

По предварительным данным, народный депутат, в нарушение Правил дорожного движения, превысил разрешенную максимальную скорость движения.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.