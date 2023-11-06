Нардепу Николаенко объявили о подозрении из-за смертельного ДТП
Народному депутату Андрею Николаенко сообщили о подозрении в совершении смертельного ДТП. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, сообщает Укринформ.
По поручению генерального прокурора народному депутату сообщили о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины).
По данным следствия, 3 ноября около 10:00 на трассе Киев-Чоп вблизи села Березовка автомобиль под управлением народного депутата совершил наезд на девушку, которая пересекала проезжую часть.
Девушка погибла на месте от телесных повреждений.
По предварительным данным, народный депутат, в нарушение Правил дорожного движения, превысил разрешенную максимальную скорость движения.
Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Досудебное расследование осуществляет Государственное бюро расследований.